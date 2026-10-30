Le Havre / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique pourrait procéder à une large revue d’effectif.

Leader de Ligue 1 depuis sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-0) en début de semaine, le PSG ne voudra pas quitter son fauteuil de sitôt. Pour cela, le club de la capitale devra bien négocier son déplacement sur la pelouse du Havre, ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), lors de la 9e journée du championnat. À quelques jours de son match de Ligue des champions face à Villarreal, Luis Enrique pourrait largement faire tourner son effectif pour affronter la lanterne rouge de Ligue 1.

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Digne et Ndjantou titulaires ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait tenir sa place. En défense, Illia Zabarnyi pourrait enchaîner et former la charnière centrale aux côtés de Lucas Hernandez. Laissé sur le banc lors des dernières rencontres, Lucas Digne aurait une belle occasion à saisir dans le couloir gauche. De son côté, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour débuter au poste de latéral droit.

Dans l’entrejeu, un trio composé de João Neves, Lucas Beraldo et Dro Fernandez est attendu. En attaque, L’Équipe mise sur un trident offensif formé de Ferran Torres, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou. De son côté, Le Parisien propose une ligne offensive composée de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Senny Mayulu.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Dro Fernandez, Beraldo, J. Neves – F. Torres, Mayulu, Ndjantou

(L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Dro Fernandez, Beraldo, J. Neves – F. Torres, Mayulu, Ndjantou Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – J. Neves, Beraldo, Dro Fernandez – Akliouche, Mayulu, F. Torres

(Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – J. Neves, Beraldo, Dro Fernandez – Akliouche, Mayulu, F. Torres Le XI probable du Havre : Bodart – Seko, Mwanga, Touba – Ouziad, Ndiaye (c), Ebonog, Mizuta, N’Diaye – Fofana, Maja

Les compositions probables Le Havre / PSG (L’Équipe)

Les compositions probables Le Havre / PSG (Le Parisien)