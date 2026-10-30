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Le Havre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 octobre 2026

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Le Havre en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 (1-5). Achraf Hakimi a largement brillé lors de ce match.

Quatre jours après sa victoire au Parc des Princes contre Lyon (2-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce vendredi soir avec son déplacement au Havre en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Il avait tout de même décidé d’aligner Achraf Hakimi dans le couloir droit de sa défense. Et l’international marocain a brillé avec un triplé, le premier de sa carrière, et deux passes décisives, qui a permis au PSG de largement s’imposer contre les Havrais (1-5). Il a été omniprésent sur le terrain. Après avoir débloqué son compteur but contre Lyon, Mika Godts était titulaire ce vendredi soir. Il a récidivé en égalisant. Il a aussi été très remuant sur son côté, se procurant plusieurs belles situations. Une semaine charnière pour son début d’aventure au PSG

Ligue 1 – Grâce à un Hakimi XXL, le PSG surclasse Le Havre et conserve son fauteuil de leader
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Lucas Digne, seul joueur du PSG en difficulté

Placé en faux numéro 9, Senny Mayulu a été également performant et buteur. Le titi parisien a été l’un des meilleurs Parisiens sur le terrain et n’a pas non plus rechigné en défense. Dans les buts, Matvey Safonov a encore brillé avec plusieurs parades importantes pour maintenir la belle avance du PSG sur les Havrais. Devant lui, Lucas Hernandez et Illia Zabarnyi se sont montrés solides et ont réalisé plusieurs interventions défensives importantes. Placé dans le couloir gauche de la défense du PSG, Lucas Digne a été le seul joueur du PSG en difficulté. Il a souvent été mis en difficulté dans son couloir et aurait pu être plus prompt à intervenir sur le centreur sur le but du Havre. Maghnes Akliouche, lui, était placé à un inhabituel poste de sentinelle. Après des débuts poussifs en raison de la méconnaissance du poste, il est monté en puissance au fil de la rencontre. 

  • Les notes des joueurs du PSG : Safonov (6,5) – Hakimi (9,5), Zabarnyi (6), Hernandez (6), Digne (4) – Zaïre-Emery (6), Dro (5), Akliouche (5,5) – Godts (7), Mayulu (7), Ferran (6)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 octobre 2026

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