Le Havre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Dans un match difficile, le PSG a réussi à s’imposer largement contre Le Havre en ouverture de la première journée de Ligue 1 grâce aux entrées décisives de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé (4-1).

Lors de son premier match officiel de la saison 2024-2025, le PSG a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Lee Kang-In après une très belle action collective conclut par une passe de Gonçalo Ramos et d’une très belle frappe de l’international sud-coréen (1-0, 2e). Ce dernier a très certainement été l’un des meilleurs joueurs du PSG ce soir, se montrant remuant sur les côtés, étant proche de s’offrir un doublé, mais l’une de ses tentatives a trouvé la barre (61e). Du côté des satisfactions, il y a aussi Vitinha, qui était dans ses standards de la deuxième partie de saison 2023-2024 et de son Euro avec le Portugal. Le milieu de terrain portugais a été le métronome du jeu parisien et aurait pu être crédité de deux passes décisives si Marco Asensio et Randal Kolo Muani n’avaient pas vendangé ses sublimes passes en profondeur. Entré à la mi-temps, Joao Neves a aussi réalisé une très belle partie, s’offrant deux passes décisives. Il a aussi tenté d’orienter le jeu et réalisé de très bons replis défensifs. Pour sa première titularisation, Willian Pacho a, lui aussi, montré de très bonnes choses.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG lance parfaitement sa saison avec un large succès au Havre

Une attaque en dedans

Dans les déceptions, on va noter le match très compliqué de Yoram Zague. Le titi du PSG, titularisé dans le couloir gauche de la défense, a souffert face à son vis-à-vis havrais et a été à l’origine d’une très grosse erreur défensive, quand il a décidé d’attendre au lieu de jouer le ballon à 40 mètres de ses buts et vu Casimir lui chiper le ballon et allez tromper Gianluigi Donnarumma. Mais le but a été refusé, le capitaine havrais s’étend aidé de sa main pour récupérer le ballon. En attaque, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont aussi pêché dans la finition alors qu’ils étaient en face à face avec le gardien adverse. L’international français sauve son match avec la provocation et la transformation du penalty.