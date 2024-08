Le Havre / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG a réussi ses débuts en Ligue 1 avec un large succès sur la pelouse du Havre (1-4). Et plusieurs Parisiens ont livré une prestation sérieuse au Stade Océane.

Pour sa première de la saison 2024-2025, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Havre (1-4). Les Rouge & Bleu peuvent remercier leurs internationaux français – Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani – buteurs dans les derniers instants du match. Mais avant cela, d’autres joueurs ont performé au Stade Océane.

Pacho, Vitinha et Lee impressionnent, Zague dans le dur

Pour son premier match officiel avec le PSG, Willian Pacho a été titularisé en charnière centrale aux côtés de Lucas Beraldo. Et l’international équatorien a laissé une belle impression pour sa première et reçoit la note de 7/10 dans L’Equipe : « Pour sa première sortie officielle, l’Équatorien a délivré une prestation solide et de bon niveau. Il a été dominateur dans les airs et la très grande majorité des duels. Pris une fois sur un contrôle orienté de Casimir. A semblé déjà à l’aise dans son entente avec ses coéquipiers, principalement Beraldo. Convaincant. » Autre grosse prestation à souligner, celle de Vitinha (7/10). Après un Euro 2024 réussi avec le Portugal, le milieu de 24 ans continue de surfer sur son excellente saison 2023-2024 : « Il y a tellement d’intelligence, de justesse dans tout ce qu’il fait. Dans la continuité de sa production de l’an dernier, le Portugais a été un animateur créatif du jeu parisien. Avec lui, le ballon vit et va vite. Présent sur l’action du premier but, il délivre une passe si délicieuse pour Asensio (45e). Moins influent en seconde période, il sert encore parfaitement Asensio (63e) », analyse le quotidien sportif. Enfin, Lee Kang-In, premier buteur du match, est le troisième joueur à recevoir la note de 7/10 dans L’Equipe : « Aligné côté droit, le Sud-Coréen, très véloce, a fait preuve de créativité dans ses prises de balle. Sa relation technique très fluide avec Hakimi a été une arme centrale de la première période parisienne. Il a été un poison pour les Havrais par sa mobilité entre les lignes. »

En revanche, Yoram Zague est apparu en difficulté en Normandie. Le Titi a eu du mal à se placer sur le terrain et récolte la note de 4/10 dans Le Parisien : « Titularisé au poste d’arrière gauche, lui qui est plus à l’aise à droite, le défenseur a rencontré des difficultés dans son placement et dans l’engagement à l’image de sa perte de balle près de sa surface (24e) et de passivité totale sur le but refusé, justement, de Casimir (54e). Pas beaucoup plus inspiré à la relance. » Pour sa grande première en équipe professionnelle, Ibrahim Mbaye a livré une prestation sobre (5/10) : « Le titi parisien était l’attraction de la soirée. Sans faire d’étincelles, il demande à être revu. Positionné dans le couloir gauche, il ne s’est pas caché, a pris des initiatives, mais il a manqué de justesse et n’a pas eu la réussite escomptée dans les duels », note le journal francilien.