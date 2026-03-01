Le Havre / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse du Havre (0-1). Et les Parisiens ont été sérieux pour rapporter les trois points de leur déplacement en Normandie.

Le PSG a saisi la belle opportunité. Avec le match nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1), le club parisien pouvait prendre ses distances en tête du classement en cas de succès. Et les Rouge & Bleu ont accompli leur mission avec un court succès sur la pelouse du Havre (0-1) ce samedi soir. Avec un léger turnover, l’équipe de Luis Enrique est restée sérieuse mais a fait preuve une nouvelle fois d’inefficacité dans la finition.

Barcola homme du match, Zabarnyi impeccable, Dro Fernandez encore tendre

Mais la formation parisienne a pu compter sur son meilleur buteur en championnat, Bradley Barcola, pour ramener les trois points. Le numéro 29 parisien a été l’arme offensive principale du match. « Titularisé en pointe, il a d’abord eu du mal à exister face au marquage de près de la charnière normande. Mais il marque le seul but, encore de la tête (37e). Il a naturellement eu plus d’espace ensuite. Toute l’action où il sert Lee sur un plateau – pressing, récupération, passe de l’extérieur du droit – est magnifique (39e). Un autre caviar pour Nuno Mendes (66e) », salue L’Equipe, qui lui attribue la note de 7/10. Même notation pour Illia Zabarnyi (7/10). Le défenseur parisien a livré sa meilleure prestation de la saison. « C’est sûrement l’un des premiers matches de la saison où il ne commet pas la moindre faute, solide d’un bout à l’autre, tant dans les duels que dans son placement. Il a également été très bon avec le ballon, comme sur cette belle ouverture aboutissant à l’occasion de Mbaye puis au penalty manqué par Doué (79e) », souligne le quotidien sportif.

Autre belle performance, celle de Matvey Safonov. « Son arrêt façon Robocop à la 11e minute compte certes pour du beurre puisqu’un hors-jeu venait d’être signalé, mais il a donné le ton du match du portier russe. Autoritaire et vigilant sur les rares incursions havraises, il s’offre un bel arrêt sur la frappe de Soumaré (54e) et finit sonné après une sortie au-devant de Kechta (89e). Il a vraiment rassuré son équipe », rapporte Le Parisien, qui lui attribue la note de 6.5/10. Pour sa deuxième titularisation, Dro Fernandez a une nouvelle fois montré sa qualité technique mais reste encore trop tendre dans l’impact physique. « Pour sa deuxième titularisation après celle contre Metz, l’ancien crack du Barça a encore affiché de belles qualités techniques, à l’image de son relais avec Barcola ou de son but refusé pour hors-jeu (41e). Il apparaît toutefois un peu tendre sur certaines séquences », explique le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 7, Pacho 6, L.Hernandez 5 – Zaïre-Emery 5, Vitinha 6, Dro Fernandez 4 – Lee 6, Barcola 7, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 4, Zabarnyi 7, Pacho 6, L.Hernandez 5 – Zaïre-Emery 5, Vitinha 6, Dro Fernandez 4 – Lee 6, Barcola 7, Kvaratskhelia 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6.5 – Hakimi 5, Zabarnyi 6, Pacho 6, L.Hernandez 5 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 5.5, Dro Fernandez 5 – Lee 6, Barcola 7, Kvaratskhelia 5