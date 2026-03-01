Le Havre / PSG – Luis Enrique salue la performance d’Illia Zabarnyi

Ce samedi, le PSG a pris ses distances dans la course au titre suite à sa victoire sur la pelouse du Havre (0-1). Un succès mérité comme expliqué par Luis Enrique.

Le PSG a rempli son objectif. Avant son déplacement sur la pelouse du Havre, le club de la capitale savait qu’il pouvait prendre quatre points d’avance en tête du classement suite au match nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1). Pour cela, les Rouge & Bleu devaient s’imposer en Normandie. Dominateurs, les Parisiens l’ont emporté sur la plus petite des marges (0-1), grâce à Bradley Barcola, mais ont encore fait preuve d’un manque d’efficacité face au but adverse. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a été questionné sur la performance de ses joueurs, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Que retient-il de la semaine de son équipe après les difficultés perçues face à Monaco et Le Havre ?

« Si je pense au match contre Le Havre, c’était le match le plus tranquille, on mérite la victoire. On s’est créé beaucoup occasions, on rate encore un pénalty. Au final on souffre, mais on mérite de gagner ce match. »

Le nouveau penalty manqué montre-t-il un manque de confiance ?

« On est dans un moment particulier. Ce n’est pas normal qu’on rate autant d’occasions franches. On a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les pénaltys. Il n’y a que ceux qui tirent qui peuvent rater. Mais on va continuer à faire de la rotation au niveau des tireurs. Mais je suis content car on a beaucoup tiré au but. »

Le PSG est-il plus tranquille avec quatre points d’avance en tête du classement ?

« Tranquille ? Au PSG, la tranquillité n’existe pas. Ce n’est pas dans notre mentalité. On a la possibilité de récupérer des joueurs, de nous améliorer car en ce moment on est moins en confiance que d’habitude. On va essayer de jouer avec tout notre cœur comme on l’a fait ces dernières années. Après qu’on marque ou pas, je ne sais pas ce qui arrivera, mais on va essayer d’être à notre niveau. »

Nuno Mendes en ailier gauche, est-ce un joker offensif pour lui ?

« Mendes, c’est facile, il est comme Hakimi, il peut jouer partout, c’est un défenseur, un ailier, un numéro 9… je ne rigole pas. J’aime avoir ce type d’opportunités avec mes joueurs. »

La performance de Zabarnyi

« J’aime quand vous parlez bien de Zabarnyi. Aujourd’hui pour moi il a été le meilleur parisien sur la pelouse. Pour moi, en tant que coach, c’est important de voir des joueurs qui ont envie d’être titulaire et de faire des matchs comme celui-là. »

L’adaptation de Dro Fernandez à son nouvel environnement

« On est dans une période où on n’a pas de milieux. On est contents que Dro soit ici. Il a des qualités différentes, c’est le type de joueurs que les coachs aiment notamment en raison de la relation qu’ils ont aux autres. Mais il a 18 ans, c’est normal d’avoir des problèmes, particulièrement dans la L1 qui est très physique. Quand tu arrives, tu comprends que la Ligue 1 ce n’est pas facile. Mais il fait des choses intéressantes. »

Le Havre a poussé en fin de rencontre pour égaliser

« A la fin d’un match c’est normal, quand une équipe joue des ballons longs et mets cinq joueurs dans la surface, il faut savoir défendre. Normalement on contrôle le match et on veut le ballon dans la moitié de terrain adverse, mais Le Havre avait des arguments à faire valoir et a essayé. Mais on a mérité notre victoire. »