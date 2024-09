Le journaliste Didier Roustan est mort

C’est une triste nouvelle que nous venons d’apprendre avec la disparition du journaliste Didier Roustan.

Le monde du football et du journalisme a le cœur lourd ce mercredi matin. Didier Roustan, âgé de 66 ans, est mort « brutalement » la nuit dernière de maladie nous apprend le média L’Équipe. Amoureux de ce sport, Didier Roustan était connu pour ses envolées lyriques et sa passion pour le beau jeu. Ancien présentateur de Téléfoot sur TF1, il était passé également par France 2 et Canal +. Il officiait depuis plus de 10 ans sur la chaîne L’Équipe dans l’émission « L’Equipe du Soir » où il était le « président à vie ».

Romantique du football et adorateur de Javier Pastore

Didier Roustan revenait aussi sur l’actualité du football dans son podcast « Roustan Foot », où il évoquait régulièrement le Paris Saint-Germain avec bienveillance, ayant son fils supporter du club de la capitale. Le journaliste sportif, considéré comme un « romantique du football », chérissait particulièrement Javier Pastore et son jeu si atypique.

D’un point de vue personnel, Didier Roustan a accompagné toute ma vie et a fait partie des personnes qui m’ont donné envie de faire ce métier de journaliste. Ces mots sont donc durs à écrire et sont remplis de tristesse. Toute la rédaction de Canal Supporters adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Roustan.