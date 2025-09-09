Le lieu de la finale de la Coupe intercontinentale est connu

Avec sa victoire en Ligue des champions, le PSG a validé sa participation à la finale de la Coupe intercontinentale. Cette rencontre se déroulera au Qatar.

Le 31 mai dernier, le PSG s’est largement imposé contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Le club de la capitale s’est offert pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions de club. Avec ce succès, les Parisiens ont également validé leur billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. En effet, en tant que vainqueur de la Champions League, le PSG est directement qualifié pour la finale de la compétition.

A voir aussi : Luis Enrique : « Nous croyons tous que nous pouvons gagner tous les trophées et répéter cet exploit cette année ! »

La finale de 17 décembre

Cinq autres clubs vont se disputer la place en finale contre le PSG. Les vainqueurs de la Ligue des champions dans leur confédération, le CF Cruz Azul (Mexique), le Pyramids FC (Égypte), Auckland City (Nouvelle-Zélande), Al Ahli (Arabie saoudite) et le vainqueur de la Copa Libertadores 2025 (finale le 29 novembre à Lima, au Pérou), s’affronteront dans un mini-tournoi pour désigner le finaliste qui affrontera le PSG le 17 décembre prochain. Cette rencontre se déroulera à Doha, au Qatar, avance L’Equipe. Avec ce trophée, le PSG pourrait s’offrir un sixième titre en 2025 et encore rentrer un peu plus dans l’histoire du football mondial.