Le lieu du choc entre le FC Barcelone et le PSG officialisé 

Le 1er octobre prochain, le PSG se déplace à Barcelone. Il y avait un doute sur le stade qui accueillera ce choc. Et le Barça a officialisé qu’il se déroulera à Montjuic.

Le PSG a parfaitement commencé la défense de son titre en Ligue des champions avec une large victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre l’Atalanta Bergame (4-0). Pour son deuxième match de la phase de ligue de la Champions League, le 1er octobre prochain, le club de la capitale se déplacera à Barcelone pour le choc de cette journée. À quinze jours de ce choc, on ne connaissait pas encore où il se déroulerait. Le club espagnol souhaitait accueillir le PSG dans son stade historique, au Camp Nou, qui a vu ses travaux se terminer cet été après deux ans. Mais il n’arrivait pas à obtenir les autorisations des autorités.

Un bon souvenir pour le PSG

Ce vendredi matin, le FC Barcelone a fait savoir que cette rencontre tant attendue contre le PSG ne se jouerait pas au Camp Nou. Dans son communiqué, il a indiqué qu’il s’efforce intensément d’obtenir les permis administratifs nécessaires pour l’ouverture du Camp Nou en bonnes dates. Le match contre le PSG ne se jouera donc pas dans l’antre historique des Blaugranas mais au stade olympique de Montjuic. Un bon souvenir pour le PSG, qui s’était largement imposé sur cette pelouse (1-4) lors du quart de finale retour de la Ligue des champions 2023-2024 pour se qualifier en demi-finale de la compétition.