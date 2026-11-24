Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Désiré Doué va passer par la case opération. Le numéro 14 du PSG va se rendre au Qatar pour cette dernière.

C’est le deuxième coup dur de la saison pour le PSG. Quelques semaines après Khvicha Kvaratskhelia, c’est Désiré Doué qui a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit samedi après-midi lors de la victoire du club de la capitale sur la pelouse de l’Allianz Riviera contre Nice (2-3). Comme l’international géorgien, l’ancien Rennais devrait manquer la fin de la saison 2026-2027. C’est le premier gros arrêt de sa jeune carrière.

Opéré à la clinique Aspetar

Dans son communiqué médical, le PSG avait expliqué que son attaquant allait devoir se faire opérer avant la fin du mois de novembre. Comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, Désiré Doué va se rendre dans les prochains jours au Qatar afin de se faire opérer à la clinique Aspetar de Doha. Il précise que l’intervention est prévue fin novembre. Ce n’est pas le premier joueur du PSG à se rendre au Qatar pour se faire opérer. Cela avait été le cas pour Khvicha Kvaratskhelia mais également Lucas Hernandez ou encore Marco Verratti ou Presnel Kimpembe lors des saisons précédentes.