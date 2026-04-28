Le Lokomotiv Moscou fixe le prix d’Aleksey Batrakov

Ces derniers jours, le nom d’Aleksey Batrakov a été associé au PSG. Son club, le Lokomotiv Moscou, a fixé le prix de l’international russe (20 ans).

Le PSG cherche toujours à renforcer son effectif. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu, le club de la capitale a décidé de miser sur l’achat de jeunes joueurs prometteurs plutôt que sur des stars déjà confirmées. Durant le mercato et même pratiquement tous les jours, il est associé à un joueur. Ces derniers jours, on évoquait un intérêt pour Aleksey Batrakov. Le milieu offensif russe brille avec le Lokomotiv Moscou avec 17 buts et 11 passes décisives en 34 matches cette saison.

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« La somme devrait permettre d’acquérir un joueur de calibre similaire »

Le PSG aurait supervisé à plusieurs reprises l’international russe, même s’il n’a pas encore bougé dans ce dossier. Encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club russe, il pourrait le quitter lors du mercato estival. Auprès du média russe Match TV, dans des propos relayés par Foot Mercato, Valery Filatov, membre du conseil d’administration du Lokomotiv Moscou, a fixé le prix d’Aleksey Batrakov. « La somme devrait permettre d’acquérir un joueur de calibre similaire. Difficile de donner un montant précis. Cela dépend du prix d’un bon joueur des championnats anglais ou espagnols. Un tel joueur coûterait probablement au moins 20 millions d’euros. Batrakov aurait donc besoin d’au moins 20 millions d’euros pour recruter un bon joueur.«