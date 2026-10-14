Le magnifique échange entre Dembélé et les journalistes sur ses joueurs de repos

Titulaire ce mercredi soir contre Manchester City, Ousmane Dembélé a réussi une belle prestation avec un but. À l’issue de la rencontre, il a eu un échange sympa avec les journalistes de Canal Plus sur ses jours de repos.

Après la trêve internationale, le PSG avait accordé quelques jours de repos à Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, qui n’avaient pas joué contre Le Mans samedi (3-1). Titulaire contre Manchester City, l’international français a marqué un but et réalisé une très belle performance lors du succès parisien sur la pelouse de l’Etihad Stadium (2-4). Au micro de Canal Plus, Ousmane Dembélé a eu un échange sympathique avec les journalistes de la chaîne cryptée sur ce fameux repos accordé par le PSG.

« Je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible (rire !) »

« Le PSG a remis les pendules à l’heure par rapport aux critiques ? Non, on s’en fout complètement que les gens aient douté de nous. On est en octobre, c’est le deuxième match de Ligue des champions. On reste concentré. On sait que la première partie de la saison, il faut rester dans les clous et après, bien se préparer pour la deuxième partie de saison. Mais aujourd’hui, on a réalisé une bonne première période. En deuxième, ça a été plus difficile parce que l’on s’est relâché, il ne fallait pas. Mais on va retenir le positif. Vous n’avez rien entendu, rien lu de tout ce que l’on a dit sur vous et vous n’aviez pas envie lors du premier gros match de la saison de remettre les pendules à l’heure ? (Rire !) Vraiment pas du tout. La trêve internationale, après je suis parti en vacances, donc. D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible (rire !). On a l’impression que quand le PSG appuie sur le bouton on, il est plus fort que tout le monde ? Non, pas plus fort. Après, on sait que l’équipe a beaucoup de qualité. C’était un bon match face à une bonne équipe de City. Après, sur le match, on a eu vraiment beaucoup d’espaces, on a su très bien jouer, surtout en première période. On a été vraiment efficace dans la surface, donc il y a eu un écart. En deuxième mi-temps, on a quand même un peu relâché et City, c’est une bonne équipe et dès que tu te relâches contre des joueurs comme ça, tu le paye cash en Ligue des champions. Ça fait dix ans qu’on me critique, ça va pas changer (rire !). C’était un bon match. Après, le mardi ou le mercredi, je prends du plaisir à jouer, surtout quand je rentre de vacances (rire!), donc c’est vraiment un plaisir. En vacances ce week-end si ça marche bien ? Oui c’est possible, jusqu’au mois de mars je pense. C’est le coach qui décide. Je veux jouer tous les matches ? Bien sûr, je suis un footballeur. J’aime jouer tous les matches. Après, sur 60-70 matches dans la saison, comme je l’ai dit, je ne peux pas tous les jouer. Mais bien évidemment, commencer le match quand tu es sur le banc, quand tu es un compétiteur, quand tu aimes le football, je ne vais pas dire que ça fait mal, mais c’est bien de jouer, d’enchaîner les matches. Après, on a des joueurs de qualité, il faut savoir souffler. Samedi, on joue contre Le Havre, je crois (Strasbourg, NDLR), j’espère jouer. »