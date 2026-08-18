Parc des Princes
Image : Icon Sport

Le maillot domicile du PSG version 2027-2028 a fuité

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet18 août 2026

Très bien renseigné, le site Footy Headlines a partagé des images exclusives de la prochaine tenue domicile du PSG.

La saison vient à peine de commencer que la prochaine se profile déjà. Alors que le PSG étrenne sa tunique domicile 2026-2027 depuis seulement deux petits matches officiels, ce mardi, le site Footy Headlines a évoqué plusieurs tuniques à venir de plusieurs clubs européens. Et le Paris Saint-Germain fait partie du lot. Selon le média spécialisé, la prochaine tunique domicile du club de la capitale sera ainsi un mélange de bleu, de noir obsidienne et de blanc.

Le futur maillot domicile du PSG

Le PSG officialise son maillot extérieur pour la saison 26/27

Le rouge sera également présent, mais en moindre quantité, précise encore Footy Headlines. Une direction artistique qui pourrait en surprendre plus d’un. Reste à savoir si c’est positivement ou négativement.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet18 août 2026

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