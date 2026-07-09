Le maillot extérieur de la saison 2026-2027 du PSG cartonne

Il y a quelques semaines, le PSG a dévoilé son maillot extérieur de la saison 2026-2027. Ce dernier a connu un très bon démarrage, avec une progression de 67 % par rapport au lancement de la collection extérieure de la saison 2024-2025.

Le PSG a dévoilé le maillot qu’il portera lors de ses matches à l’extérieur la saison prochaine le 26 juin dernier. Cette tunique blanche avec une bande Hechter revisitée de couleur rouge et bleue. Un maillot qui s’arrache auprès des supporters dans les boutiques du club de la capitale et sur son site internet. Dans un communiqué, les doubles champions d’Europe se sont félicités de ce succès auprès de ses supporters. Ils expliquent que les ventes des premiers articles de la collection, réalisées dans les boutiques officielles du Club ainsi que sur la boutique en ligne, affichent une progression de 67 % par rapport au lancement de la collection extérieure de la saison 2024-2025.

À lire aussi : Le retour du Jordan Wings pour le quatrième maillot 2026-2027 du PSG ?

Une collection training va sortir le 11 juillet

Le PSG explique que « l’histoire de cette collection continue de s’écrire. Dès le 11 juillet, les supporters pourront découvrir la collection training ainsi que la ligne sportswear & lifestyle inspirées du nouveau maillot extérieur. Elles seront disponibles à partir de 9h sur la boutique en ligne du Paris Saint-Germain ainsi que dans l’ensemble des boutiques officielles du Club », conclut le PSG dans son communiqué.