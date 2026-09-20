Le management à double tranchant de Luis Enrique

Avec son effectif actuel, Luis Enrique a décidé de se montrer plus exigeant avec ses joueurs en faisant jouer la concurrence. Un management à double tranchant.

Pour sa quatrième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a décidé de modifier sa méthode afin de concerner l’ensemble de son effectif. Depuis le début de l’exercice 2026-2027, le technicien espagnol n’hésite pas à remplacer des joueurs, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé face au Stade Rennais, à en laisser d’autres sur le banc durant toute une rencontre ou à ne pas en convoquer. Le coach parisien « donne à voir un management plus exigeant que jamais depuis son arrivée au PSG. Un tour de vis délibéré. Qui répond aux états de forme du moment, mais aussi à des objectifs précis », rapporte L’Équipe dans son édition du jour.

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La réaction des joueurs jugée positive

À la recherche constante de nouveaux défis pour continuer à progresser, Luis Enrique et son staff ont réfléchi à l’intersaison à la façon de continuer à motiver une équipe qui a tout remporté. « La crainte, partagée par les hautes sphères du club, était que les joueurs se reposent sur leurs lauriers. Celle-ci semble d’ailleurs se justifier sur ce début de saison : plusieurs témoins remarquent un léger relâchement, moins de niaque au quotidien, là où il y a un an le groupe parlait de deuxième étoile et de ‘mission’. » Alors qu’il s’appuyait sur un noyau de 13-14 joueurs les saisons précédentes, le coach parisien a cette fois-ci les moyens de challenger son groupe lors des grands rendez-vous. L’autre préoccupation était de régénérer l’équipe et d’apporter plus d’options dans le secteur offensif, d’où le recrutement de profils différents comme Mika Godts, Maghnes Akliouche et Ferran Torres.

De plus, Luis Enrique ne veut pas que ses joueurs restent cantonnés à un certain statut comme ont pu l’être Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. L’entraîneur espagnol veut un groupe homogène. Les têtes pensantes du club l’ont verbalisé devant les troupes : « Il n’y a plus de titulaires et plus de remplaçants. » Sa place sur le terrain se gagnera au mérite et certains cadres pourraient se retrouver sur le banc ou en tribunes par simple rotation, ou parce que leur semaine d’entraînement n’a pas été jugée à la hauteur. Mais cette concurrence accrue peut aussi avoir sa part de risque. « Pour le moment, il y a eu de petites tensions mais pas de clash. Une source interne les juge même ‘positives’. Dembélé et ‘Kvara’ étaient énervés d’être sortis à la pause à Rennes (2-2, le 23 août), Digne déçu de ne pas être convoqué face à Monaco (1-2, le 4 septembre), mais le club attendait justement une réaction de leur part. Dans l’ensemble, tout le monde a saisi les règles. Mais c’était le début de saison, il faudra voir avec les grosses affiches », conclut L’Équipe.