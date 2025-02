Le Mans / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir (21h10, France 2, BeIN Sports 1), le PSG se déplace au Mans pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Vous pouvez annoncer votre pronostic ici.

Sur la pelouse du stade Marie-Marvingt, le PSG va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France face au Mans. Pour cette rencontre contre l’équipe de National 1, Luis Enrique doit faire sans Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye, blessés. Le coach espagnol a aussi décidé de laisser au repos Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Joao Neves. Il devrait opérer un large turnover en perspective des prochaines échéances en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Pour ce deuxième match du mois de février, le PSG souhaitera s’imposer pour continuer la défense de son titre. Un peu plus d’une heure avant le match, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le club de la capitale s’est largement imposé contre le Stade Brestois pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (2-5). Un score que personne n’a pronostiqué ici. Dommage !