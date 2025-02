Le Mans / PSG : Dembélé, Ramos, mercato, latéral droit… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce mardi soir (21h10 sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG défie Le Mans en 8es de finale de Coupe de France. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi, le PSG retrouve la Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse de l’équipe de National, Le Mans. Tenant du titre, le club de la capitale devra se qualifier pour poursuivre sa route dans la compétition. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Les trois grandes qualités de son effectif (PSG TV)

« Mentalité, qualité et surtout résilience. »

Comment le staff arrive à faire tenir une bonne condition physique avec l’enchaînement des matches (PSG TV)

« Ça dépend de beaucoup de choses. C’est difficile d’éviter les blessures car le football est un sport de contacts. Mais quand tu es dans une bonne dynamique, c’est plus facile d’avoir tout en ta faveur. »

Comment va-t-il aborder le match face au Mans (PSG TV)

« Il y a beaucoup d’équipes de Ligue 1 qui ont été éliminées. C’est une compétition différente. On doit être attentif. C’est une équipe d’une division inférieure et ce sera un match compliqué. »

Est-il beaucoup plus exigeant avec ses joueurs sur ce type de match face à une équipe de division inférieure ?

« Dans les coupes nationales, il y a des surprises. Une équipe d’une haute catégorie peut être éliminée de manière juste. Nous travaillons pour faire le contraire de tout cela et faire ce que l’on considère normal. »

Est-il gêné par le nombre de buts encaissés par son équipe ?

« Il y a beaucoup de choses derrière cela, que l’on gagne ou perd. Ça ne veut pas dire que lorsqu’on gagne on fait tout bien et quand on perd on a fait tout mal. C’est là, la balance pour l’entraîneur. C’est pour cela que les entraîneurs durent peu de temps car ils sont toujours à contre-courant. Mais, je suis très satisfait des statistiques de mon équipe. On peut les améliorer bien entendu. »

Est-il satisfait de Gonçalo Ramos et de son nouveau rôle de supersub ?

« Je suis content de tous les joueurs et de mon équipe. Au fil de la saison, certains ont parfois un rendement exceptionnel, parfois normal ou irrégulier. C’est tout à fait normal dans une équipe de foot. Pour Gonçalo Ramos, je suis très satisfait de son attitude. Il a une attitude extrêmement positive. Il arrive toujours au maximum, qu’il soit titulaire ou pas. C’est un joueur qui est extrêmement fiable. »

Son regard sur le mercato d’hiver. Y aura-t-il d’autres recrues ou départs avant la fin du mercato ?

« Ça ferme à quelle heure le mercato ? 23h00 ? Donc jusque-là, on a le temps. Je suis toujours satisfait. Parfois, on peut considérer qu’il n’y a pas de place pour tout le monde mais depuis la saison dernière, avec la direction sportive, nous avons amélioré l’effectif et nous avons créé quelque chose de vital et essentiel, à savoir la concurrence. On cherche vraiment quelque chose d’exceptionnel dans notre effectif. »

La forme actuelle de Dembélé

« Ousmane a toujours été un joueur différent, quel que soit l’endroit où il joue. Il est capable de dribbler deux, trois joueurs, et de créer beaucoup de passes décisives, de marquer des buts. Notre objectif avec lui a toujours été le même. C’est un joueur qui fait la différence. Mais, nous savons comment fonctionne la presse. Au début, Barcola était super Barcola. Puis, il a fait quelques matches où tout le monde l’a critiqué, puis il est redevenu super Barcola. Pour être un joueur du PSG, il faut être prêt à vivre ce genre de situations. C’est pour ça qu’on considère que c’est un sport d’équipe, et au sein de l’équipe, tout est plus facile à vivre dans les bons moments parce que tu vas les partager. Et les mauvais moment aussi parce qu’il y a le soutien de tes collègues. C’est l’une des meilleures choses que l’on peut avoir en tant que footballeur professionnel. »

João Neves est-il à 100% ?

« Oui, il n’y a aucune blessure, c’est juste le calendrier et l’intensité des matches qui ont fait qu’il a été un peu plus juste, mais il n’a aucune blessure importante. On doit juste contrôler la charge de travail. Parfois, on explique pas cela en tant qu’entraîneur pour ne pas donner des pistes aux adversaires mais au fil d’une saison comme celle-ci, il faut contrôler la charge de travail et donner du repos quand le calendrier nous le permet. »

Zaïre-Emery sera absent combien de semaines ?

« Je ne suis pas médecin, cette information appartient au joueur. Malheureusement, c’est une contusion qui peut arriver dans le foot avec ce genre de contacts. »

Un besoin au poste de latéral droit avant la fin du mercato ?

« On a un latéral que vous connaissez déjà avec Hakimi. On peut avoir Warren, João, Marquinhos, Nuno Mendes, Mayulu. J’aime cette versatilité. Après, il faut qu’ils jouent bien et avoir l’objectif que l’on souhaite. Je suis très content de la qualité de l’effectif que j’ai depuis que je suis arrivé. »

Va-t-il demander à prolonger Donnarumma ?

« Non, non, non. Mon opinion ne compte pas. »

Est-ce important de ne pas penser à court terme dans ses prises de décision ?

« Cela dépend des besoins de l’équipe, de l’état du joueur, de son comportement et des règles de l’équipe. Les règles de l’équipe sont habituelles : avoir des horaires, un comportement, on représente un club de très haut niveau. C’est la vie d’un entraîneur. Prendre des décisions, c’est tout le temps. Il faut regarder à court terme, moyen terme et long terme. Quand on regarde le calendrier et les compétitions disputées, on a de la marge en Ligue 1, pas en Coupe. En Ligue des champions on n’a que deux matches. À chaque compétition il y a une prise de décision qui doit être faite. Parfois on prend une décision à court, moyen ou long terme. »