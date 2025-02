Le Mans / PSG : les compositions officielles

Ce mardi soir (21h sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG défie Le Mans dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Tenant du titre, le PSG se déplace sur la pelouse du Mans ce mardi soir à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Face à l’équipe de National 1, Luis Enrique a décidé de laisser au repos quelques cadres comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et João Neves tandis que Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye sont à l’infirmerie. Et le coach parisien a dévoilé son onze de départ.

Un trio offensif Doué – Ramos – Kvaratskhelia

Dans les buts, Matvey Safonov est préféré à Arnau Tenas. En défense, Yoram Zague, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez sont titulaires. Dans l’entrejeu, le Titi Senny Mayulu accompagne Lee Kang-In et le capitaine du soir Fabian Ruiz. Enfin, pour l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia est associé à Désiré Doué et Gonçalo Ramos.

La feuille de match de Le Mans FC / Paris Saint-Germain

Huitièmes de finale de Coupe de France – Stade : Stade Marie-Marvingt – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 2 & beIn SPORTS 1 – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Cédric Favre et Gwenael Pasqualotti – Quatrième arbitre : Rémy Mandry

Le XI du Mans : Hatfout – Ribelin, Yohou (c), Eyoum, Voyer, Burlet – Lauray, Rossignol, Bernardeau – Gueye, Rabillard Remplaçants : Kocik, Dekoke, Lamgahez, Matumona, Tronchet, Ouchen, Oudjani, Oggad, Amir.

: Hatfout – Ribelin, Yohou (c), Eyoum, Voyer, Burlet – Lauray, Rossignol, Bernardeau – Gueye, Rabillard Le XI du PSG : Safonov – Zague, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, F.Ruiz (c), Mayulu – Doué, Ramos, Kvaratskhelia Remplaçants : Tenas, Mouquet, Hakimi, Tape, Kimpembe, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, Barcola

: Safonov – Zague, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, F.Ruiz (c), Mayulu – Doué, Ramos, Kvaratskhelia

