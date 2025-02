Le Mans / PSG – les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21h10, France 2, BeIN Sport 1), le PSG se déplace au Mans en huitièmes de finale de Coupe de France. Luis Enrique devrait réaliser un gros turnover.

Le PSG va enchaîner les matches tous les trois jours jusqu’à la prochaine trêve internationale mi-mars. Ce mardi soir, le club de la capitale affronte Le Mans, équipe de National 1, en huitièmes de finale de Coupe de France. Avec les échéances importantes qui arrivent pour le PSG, Luis Enrique devrait opérer un large turnover ce soir. Dans les buts, il devrait faire souffler Gianluigi Donnarumma. Pour L’Equipe, c’est Arnau Tenas qui devrait le remplacer, comme contre Espaly, alors que Le Parisien opte pour Matvey Safonov. En défense, les deux quotidiens ne s’accordent pas non plus.

Barcola ou Kvaratskhelia à gauche ?

Pour le quotidien sportif, le quatuor Yoram Zague, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez, qui porterait le brassard de capitaine, devrait être aligné. De son côté, le quotidien francilien place Lucas Hernandez en défense centrale au côté de Beraldo, alors que Nuno Mendes occuperait le couloir gauche. Au milieu de terrain, Le Parisien titularise Joao Neves, Fabian Ruiz, avec le brassard de capitaine, et Senny Mayulu. L’Equipe remplace le titi par Lee Kang-In. En attaque, Le Parisien et L’Equipe ne s’accordent pas. Pour le premier, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagneraient Gonçalo Ramos, alors que L’Equipe placerait Bradley Barcola à la place de l’international géorgien.