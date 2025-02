Le Mans / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé sans forcer contre Le Mans en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-2). Dans ce match, Désiré Doué a brillé alors que Gonçalo Ramos a déçu.

Pour son retour en Coupe de France, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son équipe face au Mans lors de ce huitième de finale. Sans forcer, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola (0-2). Le premier cité a très certainement été le meilleur parisien sur le terrain. Aligné dans le couloir droit de l’attaque du PSG, il n’a pas hésité à dézoner afin d’apporter du surnombre. Buteur, il aurait pu faire trembler les filets un peu avant, mais il avait manqué de justesse dans la finition. Titulaire, en pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos a peine ce soir. L’attaquant portugais a eu du mal à se démarquer et son manque de connexion avec ses partenaires a encore sauté aux yeux. Il est tout de même impliqué sur le but de Doué avec un bon pressing.

Pacho, patron de la défense parisienne

Après un match plus compliqué contre Brest, Willian Pacho a endossé le costume de patron de la défense du PSG ce soir contre Le Mans. Le défenseur central a monté le curseur quand le club de National 1 a commencé à pousser. Il a cédé sa place à cinq minutes de la fin à Presnel Kimpembe, qui jouait son premier match avec le PSG depuis presque deux ans. Choisi par Luis Enrique pour garder les buts parisiens ce soir, Matvey Safonov n’a pas eu beaucoup de travail à faire, mais quand il a été sollicité, il a répondu présent, comme son arrêt réflexe impressionnant sur sa ligne à la 90e. Aligné dans le couloir droit de la défense ce soir, Yoram Zague, sorti à la mi-temps et remplacé par Achraf Hakimi, a encore été en grande difficulté. Le titi parisien a eu beaucoup d’approximations dans le jeu et affiché des largesses défensives.

Les notes des joueurs du PSG : Safonov (5,5) – Zague (3,5), Beraldo (4), Pacho (5,5),Henrandez (5) – Ruiz (4), Lee (4), Mayulu (4,5) – Doué (6), Ramos (4), Kvaratskhelia (5), Hakimi (5), Mendes (6)