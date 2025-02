Le Mans / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Sans forcer son talent, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Mans ce mercredi soir en Coupe de France et valide son ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Sur une pelouse en mauvais état, le PSG n’a pas forcé son talent pour revenir de son déplacement dans la Sarthe avec la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France. Opposé au Mans (National), le club parisien a obtenu l’essentiel avec une équipe remaniée et des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola, entré en cours de jeu.

Doué confirme sa forme du moment, Zague en grande difficulté

Et après cette rencontre, seul le quotidien Le Parisien a partagé ses notes. Titulaire, Désiré Doué confirme sa bonne forme actuelle. L’ancien Rennais a lancé le PSG sur le voie du succès en ouvrant le score et reçoit la note de 5.5/10. « Efficace et opportuniste : l’international Espoirs est venu inscrire son 4e but de la saison d’une jolie frappe croisée (25e) particulièrement précieuse étant donné la physionomie de cette rencontre. Une minute avant, l’ancien Rennais aurait déjà pu marquer mais il avait manqué de justesse dans la finition. On l’a beaucoup vu dézoner pour toucher les ballons et amener le surnombre. » Titulaire avec le brassard de capitaine, Fabian Ruiz a représenté les difficultés parisiennes de la première période (4/10) : « L’Espagnol a symbolisé d’une certaine manière l’apathie générale des Parisiens en première période. Il a trop souvent cherché à jouer vers l’arrière et n’a pas été en mesure d’imprimer un tempo qui puisse bousculer le bloc adverse. Il gagnerait à jouer de manière verticale car ses rares renversements demeurent vraiment intéressants… »

Si Willian Pacho a retrouvé des couleurs après une prestation ratée le week-end dernier, en revanche, les Titis n’ont pas su saisir l’occasion à l’image de Yoram Zague, qui a affiché de nombreuses lacunes en 45 minutes avant d’être remplacé par Achraf Hakimi à la pause. « Que ce fut dur encore une fois pour le jeune parisien. Beaucoup d’approximations dans le jeu du latéral droit qui a affiché un niveau technique loin des standards qu’un joueur du PSG est censé avoir. Ses largesses défensives rendent sa prestation vraiment très poussive », regrette le quotidien francilien qui lui octroie la plus mauvaise note du match (3/10). Enfin, Gonçalo Ramos confirme semaine après semaine ses difficultés lorsqu’il débute une rencontre (3.5/10). « Nouvelle prestation très compliquée pour le Portugais qui confirme ses difficultés à performer comme titulaire. Son bon pressing sur le but de Doué ne peut pas masquer son insuffisance technique. Il est venu toucher les ballons loin du but pour se rassurer mais son manque de connexion avec ses partenaires a encore sauté aux yeux. »