Le Mans / PSG – Patrick Videira, coach du Mans et titi parisien

Ce mardi soir (21h10, France 2, BeIN Sports 1), le PSG affronte Le Mans en huitième de finale de Coupe de France. Un match spécial pour Patrick Videira, qui a passé dix ans au PSG.

Pour son huitième de finale de Coupe de France, le PSG affronte Le Mans ce mardi soir. Cette rencontre sera spéciale pour Patrick Videira, le coach du club de National 1. En effet, il a passé dix ans, de huit ans à 18 ans, au centre de formation du PSG. Il s’est remémoré quelques souvenirs pour Le Parisien. « Je suis un vrai Parisien. Je suis né à l’hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement, on habitait dans le Sentier. J’ai commencé le foot à 6 ans au FC Gobelins puis j’ai rejoint le PSG à 8 ans après une détection. Le camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, ça faisait loin mais mon père m’emmenait ou c’était celui de Grégory Paisley, qui est devenu mon frère. Au PSG, j’ai gravi tous les échelons jusqu’à la réserve, en National 2. J’étais à l’internat à Rueil-Malmaison, j’étais stagiaire, mais je n’ai pas réussi à obtenir un contrat pro. Il y avait une très forte génération avec moi : Anelka, Abriel, Ducrocq, Distin, Paisley, Leroy, Belmadi, Murati… J’ai connu le changement de dimension du club de l’intérieur, des années Francis Borelli avec le maillot RTL à la vente à Canal + avec Michel Denisot. On sentait que l’exigence augmentait. En tant que Parisien, j’ai toujours rêvé de porter le maillot du PSG. Cela s’est arrêté à 18 ans. Sur le coup, ça fait mal mais je n’ai pas de regrets. C’était logique que je ne signe pas pro car il y avait plus fort que moi. Si je suis parti au Portugal et j’ai pu faire ma petite carrière pro, c’est grâce au PSG. Le niveau était tellement élevé que ça m’a donné la volonté de me surpasser. »

« J’aime beaucoup le coach, il a des belles idées, des valeurs »

Patrick Videira a également encensé l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. « Je n’idolâtre personne. Mais Luis Enrique, c’est particulier… J’aime beaucoup le coach, il a des belles idées, des valeurs. J’ai énormément de respect pour l’entraîneur et l’homme. (…) En tant qu’entraîneur, il est toujours en réflexion à la recherche de nouvelles solutions et méthodes. J’aime ce principe de placer le collectif au-dessus des individualités comme il l’a montré avec Mbappé. J’y adhère totalement. Je suis content que le PSG lui fasse confiance. Car, il est en train de réussir. (…) Le PSG est resté mon club de cœur. Je regarde tous ses matchs, même en replay quand on joue à la même heure. Le PSG au Mans, c’est extraordinaire. Le stade Marie-Marvingt va être plein. (…) Mais le PSG, j’aurais préféré les affronter en finale. (…) Mais même si on a moins de 1 % de chance, je veux les jouer jusqu’au bout. En toute humilité, j’ai envie qu’on mène la vie dure au PSG. Mes joueurs, je suis dur avec eux, mais c’est parce que je les aime à la folie. »