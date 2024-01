Le Maroc d’Achraf Hakimi débute parfaitement sa CAN

Achraf Hakimi a rejoint la sélection marocaine afin de participer à la CAN. Ce mercredi, le joueur du PSG et ses coéquipiers ont parfaitement lancé leur compétition contre la Tanzanie (3-0).

Le PSG devra faire sans Achraf Hakimi pour possiblement un mois. Le latéral droit a en effet été convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024. La sélection marocaine est l’une des favorites de la compétition, dont la finale se jouera le 11 février. Si les Lions de l’Atlas vont jusqu’à cette finale, l’ancien du Borussia Dortmund pourrait manquer le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 14 février. Ce mercredi, le Maroc entamait sa phase de poules avec la rencontre contre la Tanzanie. Titulaire dans le couloir droit, Achraf Hakimi a joué l’intégralité de la rencontre.

Achraf Hakimi impliqué sur deux des trois buts

Durant cette rencontre, le Maroc a totalement eu la possession du ballon, la maîtrise de l’évènement et a concrétisé sa domination par un but de son capitaine, Romain Saïss. Un coup franc lointain frappé par Ziyech côté droit a été repoussé des deux mains droit devant lui par Manula, le gardien des Kilimandjaro Stars. Une offrande que Saïss a transformé en but, de près (1-0, 30e). Il faudra attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le Maroc sceller sa victoire. Azzedine Ounahi (77e) a marqué le deuxième but, Achraf Hakimi étant à l’origine de l’action du but, avant que Youssef En-Nesyri, à la réception d’un centre profond du latéral droit du PSG, se projette dans la surface et marque du gauche de volée. Après ce beau succès (3-0), les Marocains vont affronter la République Démocratique du Congo dimanche après-midi (15 heures). Une opposition plus relevée qui pourrait permettre au Maroc de se jauger et de se rapprocher d’une qualification en huitièmes de finale de la CAN.