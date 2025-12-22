Le Maroc lance parfaitement sa CAN, Hakimi préservé

Opposé aux Comores en ouverture de la CAN 2025, le Maroc s’est imposé 2-0 devant son public. Le latéral du PSG, Achraf Hakimi, est resté sur le banc.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a débuté ce dimanche soir au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Devant son public, le Maroc voulait confirmer son statut de favori de la compétition. Pour cela, il fallait venir à bout des Comores. Et Walid Regragui avait décidé de laisser Achraf Hakimi sur le banc, qui lui revient tout juste de sa blessure à la cheville. Le latéral parisien a profité de ce moment devant le peuple marocain pour présenter son Ballon d’Or africain.

Dominateurs, les Lions de l’Atlas ont buté sur une équipe défensive des Comores en première période, Soufiane Rahimi a notamment raté un penalty en début de match (11e) tandis que le capitaine Romain Saïss a dû quitter prématurément ses partenaires pour cause de blessure (19e). Le but libérateur est venu de Brahim Diaz au retour des vestiaires (1-0, 55e). Esseulé au point de penalty, le Madrilène n’a pas gâché le bon travail de Noussair Mazraoui. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le pays hôte marquer le but du break d’un magnifique retournée d’Ayoub El-Kaabi (2-0, 74e). Une victoire logique pour le Maroc (2-0), qui lance parfaitement sa CAN 2025 avant d’affronter le Mali (26 décembre) et la Zambie (29).

