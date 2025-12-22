Maroc
Le Maroc lance parfaitement sa CAN, Hakimi préservé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum22 décembre 2025

Opposé aux Comores en ouverture de la CAN 2025, le Maroc s’est imposé 2-0 devant son public. Le latéral du PSG, Achraf Hakimi, est resté sur le banc.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a débuté ce dimanche soir au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Devant son public, le Maroc voulait confirmer son statut de favori de la compétition. Pour cela, il fallait venir à bout des Comores. Et Walid Regragui avait décidé de laisser Achraf Hakimi sur le banc, qui lui revient tout juste de sa blessure à la cheville. Le latéral parisien a profité de ce moment devant le peuple marocain pour présenter son Ballon d’Or africain.

Hakimi : « Je ne voulais pas rater cette compétition »

Dominateurs, les Lions de l’Atlas ont buté sur une équipe défensive des Comores en première période, Soufiane Rahimi a notamment raté un penalty en début de match (11e) tandis que le capitaine Romain Saïss a dû quitter prématurément ses partenaires pour cause de blessure (19e). Le but libérateur est venu de Brahim Diaz au retour des vestiaires (1-0, 55e). Esseulé au point de penalty, le Madrilène n’a pas gâché le bon travail de Noussair Mazraoui. Il a fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir le pays hôte marquer le but du break d’un magnifique retournée d’Ayoub El-Kaabi (2-0, 74e). Une victoire logique pour le Maroc (2-0), qui lance parfaitement sa CAN 2025 avant d’affronter le Mali (26 décembre) et la Zambie (29).

