Le Maroc qualifié pour les quarts de finale, Hakimi décisif

Ce dimanche, le Maroc affrontait la Tanzanie en huitièmes de finale de la CAN. Les Marocains se sont imposés sur la plus petite des marges. Achraf Hakimi a été passeur décisif.

Face à la Tanzanie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc était largement favori. Mais ce sont les Tanzaniens qui vont se procurer la première grosse occasion. Trouvé dans la surface, Msuva tente sa chance de la tête mais cette dernière passe au-dessus du but de Bounou (3e). Après un début de match où la Tanzanie presse fort, les Marocains vont petit à petit réussir à dominer les Tanzaniens et croire ouvrir le score. Sur un coup franc d’Ezzalzouli, Saibari propulse le ballon de la tête au fond des filets. Mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Après cette action, les Marocains vont continuer de pousser mais sans réellement se montrer dangereux, se montrant maladroits dans le dernier geste. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité (0-0).

Achraf Hakimi passeur décisif

Dès le début de la seconde période, le Maroc va continuer à pousser et se procurer plusieurs belles occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance du gardien tanzanien, Achraf Hakimi trouvant même la barre transversale sur un coup franc direct. Il faudra attendre la 63e pour voir le Maroc enfin valider sa domination. Après une récupération, le numéro 2 du PSG trouve Brahim Diaz à l’entrée de la surface. Le milieu offensif du Real Madrid tente sa chance et profite d’une grossière faute de main du gardien tanzanien pour ouvrir le score, son quatrième but dans la compétition (1-0, 63e). Après cette ouverture du score, le Maroc ne va plus se procurer de grosses occasions, reculant sur le terrain et laissant la Tanzanie espérer une égalisation. Mais rien n’interviendra. Le Maroc, sans forcément briller, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (1-0). Ils affronteront le Cameroun ou l’Afrique du Sud en quart, qui jouent ce soir. Achraf Hakimi a joué toute la rencontre et s’est démené sur son côté droit, offrant de belles situations à ses coéquipiers. Il monte en puissance et cela ne peut-être que positif pour les Lions de l’Atlas pour la suite de la compétition.