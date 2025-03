Le match d’Alisson face au PSG, dans l’histoire de Liverpool

Quelle frustration pour les joueurs du PSG, qui se sont inclinés sur sa pelouse contre Liverpool grâce entre autres à un Alisson Becker d’un niveau exceptionnel.

Que le football peut être cruel… Après 87 minutes proches de la perfection, les Parisiens ont flanché sur l’unique situation dangereuse de Liverpool et le but d’Harvey Elliott. Avant cela, les hommes de Luis Enrique ont tiré 27 fois au but, et sont tombés sur un portier adverse qui a réalisé une performance hors norme. Alisson Becker a dégouté les attaquants parisiens avec 9 arrêts réalisés. Le Brésilien a tout simplement battu le record du plus grand nombre d’interventions décisives pour un gardien de Liverpool en Ligue des champions comme le révèle Opta. C’est aussi son plus grand nombre d’arrêts depuis son arrivée chez les Reds en 2018. Comme le montre bien le compte Data Scoot sur X, le portier de Liverpool a « évité » 2,3 buts à son équipe, ce qui représente le meilleur total de sa carrière. Ce dernier était parfaitement conscient de la performance unique qu’il a pu effectuer.

🇧🇷🗣️ Alisson : "C'est probablement le meilleur match de ma carrière"



C'est malheureusement la vérité pour le PSG, Alisson a sorti hier la meilleure performance de sa vie 🤯



👉 Le gardien brésilien a évité 2.3 buts hier soir, le meilleur total de sa carrière et une performance… pic.twitter.com/9ZRNHzzPer — Data'Scout (@datascout_) March 6, 2025

Bien plus que sa « meilleure performance de la saison »

Élu homme du match, Alisson était présent au micro de TNT Sport après la victoire miraculeuse des siens contre le PSG. À la question s’il avait réussi son meilleur match de sa saison, le Brésilien a été plus loin et considère qu’il a même réalisé LA performance de sa vie.

« Est-ce que c’était la meilleure performance de ma saison ? Mouais… C’est probablement le match de ma vie ! »

L’international Auriverde a aussi tenu à féliciter ses coéquipiers tout en mettant en avant le jeu pratiqué par les Parisiens.

« Ils sont bons avec la balle, on devait être prêts à souffrir. Certes, on a concédé de nombreuses occasions, mais on avait toujours un joueur devant le ballon. C’est une belle histoire et une belle soirée. »

Reste à voir s’il réalisera une même performance ans 5 jours à Anfield… Ce qu’on n’espère pas ici.