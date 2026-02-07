Le match de la 25e journée entre le PSG et Monaco programmé
Le PSG va affronter Monaco à trois reprises en moins d’un mois. La rencontre entre le club de la capitale et le club du Rocher lors de la 25e journée de Ligue 1 a été programmée.
Le PSG va enchaîner les matchs avant la prochaine trêve internationale à la fin du mois de mars. En Ligue 1, le club de la capitale va avoir plusieurs gros matches, avec le Classico dimanche, Rennes le 13 février. Il y aura aussi les barrages de la Ligue des champions contre Monaco les 17 et 25 février prochains. Les Parisiens affronteront les Monégasques à trois reprises en moins d’un mois.
- À lire aussi : Le calendrier du PSG en février
En ouverture de la 25e journée
En effet, la Ligue 1 a programmé la rencontre entre le PSG et les Monégasques, qui se jouera au Parc des Princes, dans le cadre de la 25e journée. Elle se déroulera en ouverture de la journée le vendredi 6 mars à 20h45. Un choc qui sera diffusé sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1 +. Cette rencontre se jouera quelques jours avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que les deux équipes se disputeront lors des barrages. Le huitième de finale aller de la C1 se jouera le 10 ou 11 mars prochain.
Le programme de la 25e journée de Ligue 1
- Vendredi 6 mars 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1
et en co-diffusion sur Ligue 1+
- Paris SG / AS Monaco
- Samedi 7 mars 2026 à 17h00 sur Ligue
1+
- FC Nantes / Angers SCO
- Samedi 7 mars 2026 à 19h00 sur Ligue
1+
- AJ Auxerre / RC Strasbourg Alsace
- Samedi 7 mars 2026 à 21h05 sur
Ligue 1+
- Toulouse FC / Olympique de Marseille
- Dimanche 8 mars 2026 à 15h00 sur Ligue
1+
- RC Lens / FC Metz
- Dimanche 8 mars 2026 à 17h15 sur Ligue
1+
- OGC Nice / Stade Rennais
- LOSC Lille / FC Lorient
- Stade Brestois 29 / Havre AC
- Dimanche 8 mars 2026 à 20h45 sur Ligue
1+
- Olympique Lyonnais / Paris FC