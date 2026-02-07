Le match de la 25e journée entre le PSG et Monaco programmé

Le PSG va affronter Monaco à trois reprises en moins d’un mois. La rencontre entre le club de la capitale et le club du Rocher lors de la 25e journée de Ligue 1 a été programmée.

Le PSG va enchaîner les matchs avant la prochaine trêve internationale à la fin du mois de mars. En Ligue 1, le club de la capitale va avoir plusieurs gros matches, avec le Classico dimanche, Rennes le 13 février. Il y aura aussi les barrages de la Ligue des champions contre Monaco les 17 et 25 février prochains. Les Parisiens affronteront les Monégasques à trois reprises en moins d’un mois.

En ouverture de la 25e journée

En effet, la Ligue 1 a programmé la rencontre entre le PSG et les Monégasques, qui se jouera au Parc des Princes, dans le cadre de la 25e journée. Elle se déroulera en ouverture de la journée le vendredi 6 mars à 20h45. Un choc qui sera diffusé sur beIN SPORTS 1 et Ligue 1 +. Cette rencontre se jouera quelques jours avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que les deux équipes se disputeront lors des barrages. Le huitième de finale aller de la C1 se jouera le 10 ou 11 mars prochain.

Le programme de la 25e journée de Ligue 1

Vendredi 6 mars 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1 et en co-diffusion sur Ligue 1+ Paris SG / AS Monaco



Samedi 7 mars 2026 à 17h00 sur Ligue 1+ FC Nantes / Angers SCO

Samedi 7 mars 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre / RC Strasbourg Alsace



Samedi 7 mars 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ Toulouse FC / Olympique de Marseille



Dimanche 8 mars 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ RC Lens / FC Metz

