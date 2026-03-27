Le match du PSG contre Lens reporté au 6 ou au 13 mai ?

Hier, le Conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité le report du match entre Lens et le PSG. Une rencontre qui se jouera soit le 6 soit le 13 mai.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Liverpool à ce stade de la compétition. Afin de préparer au mieux cette double confrontation, le club de la capitale avait demandé à la LFP de reporter sa rencontre de Ligue 1 contre Lens qui devait se jouer entre les deux matches, comme il l’avait fait avec sa rencontre contre Nantes entre les deux huitièmes de finale contre Chelsea. Hier, le Conseil d’administration de la LFP a voté à l’unanimité le report du choc entre Lens et le PSG. Si la date du 13 mai, entre la 33e et 34e journée de Ligue 1 a été avancée pour le report de ce choc entre le leader et son dauphin en championnat, une autre date est possible.

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La date fixée en fonction du résultat du PSG contre Liverpool

En effet, comme le rapporte L’Equipe, si le PSG élimine Liverpool lors des quarts de finale, cette rencontre contre les Lensois se jouera bien le 13 mai, les demi-finales retour de la Champions League se déroulant les 5 et 6 mai. Mais si le club parisien échoue face à Liverpool, il sera possible de jouer dès le 6 mai. Il serait même théoriquement envisageable de disputer ce match au sommet de la Ligue 1 dès le 29 avril, mais comme Lens, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, a un enchaînement de rencontres juste avant, la LFP a opté pour le 6 mai en cas d’élimination de Paris en quarts de finale de la C1, assure le quotidien sportif. « Opposés à ce report, les dirigeants lensois ont été invités à s’exprimer en début de réunion, mais ils n’ont pas retourné l’assistance (participant, comme eux, principalement en visio), puisqu’elle s’est totalement rangée derrière la stratégie de la LFP de protéger les clubs européens. Avec les textes qui donnent au CA tout loisir pour trancher, même si l’un des clubs concernés par un report n’est pas d’accord », indique L’Equipe. Face aux arguments des dirigeants lensois, en priorité le fait que ce report dénaturerait considérablement le calendrier lensois, alors que la perspective de voir le PSG en quarts de finale de Ligue des champions n’était pas imprévisible et aurait pu être anticipée, la LFP a répondu que ces reports pour protéger les clubs européens n’étaient pas nouveaux, et le président Vincent Labrune a notamment rappelé à Joseph Oughourlian qu’il avait lui-même voté, lorsqu’il était membre du CA de la Ligue, ces mesures pour que la Ligue 1 puisse lutter avec le Big Four. Labrune a expliqué que la France reportait des matches, comme le Portugal et les Pays-Bas, deux pays qui luttent avec elle pour la cinquième place européenne qui offre potentiellement 4 équipes (3+1 en barrages) en Ligue des champions, conclut L’Equipe.