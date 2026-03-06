Le match du PSG contre Toulouse au Parc programmé

Le sprint final de la saison 2025-2026 est en approche. Leader de Ligue 1, le PSG va tenter de garder sa place de leader jusqu’à la fin de la saison. Deux de ses matches de championnats ont été programmés.

Leader de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur Lens, le PSG pourrait prendre provisoirement sept points d’avance sur les Lensois avec un succès contre Monaco ce vendredi soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1) lors de la 25e journée de Ligue 1. Avant la première trêve internationale de l’année 2026, le PSG doit jouer quatre matches. Celui contre Monaco ce soir, les huitièmes de finale aller et retour de la Ligue des champions contre Chelsea et le déplacement à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Cette rencontre contre les Niçois a été programmée. Elle se jouera le samedi 21 mars à 21h05. Elle sera diffusée sur Ligue 1 +.

Le programme de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi 20 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Angers SCO



Samedi 21 mars 2026 à 17h00 sur Ligue 1+ Toulouse FC – FC Lorient



Samedi 21 mars 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Stade Brestois 29



Samedi 21 mars 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ OGC Nice – Paris Saint-Germain



Dimanche 22 mars 2026 à 15h00 sur beIN SPORTS 1 Olympique Lyonnais – AS Monaco



Dimanche 22 mars 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – FC Metz Paris FC – Havre AC Olympique de Marseille – LOSC Lille



Dimanche 22 mars 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ FC Nantes – RC Strasbourg Alsace



Après quinze jours de trêve internationale, le PSG retrouvera les terrains avec la réception de Toulouse. La LFP a également programmé cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1. Ce match se jouera au Parc des Princes le vendredi 3 avril à 20h45. Il sera diffusé sur Ligue 1 +.

La programmation de la 28e journée de Ligue 1

Vendredi 3 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – Toulouse FC



Samedi 4 avril 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 RC Strasbourg Alsace – OGC Nice



Samedi 4 avril 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC



Samedi 4 avril 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ LOSC Lille – RC Lens



Dimanche 5 avril 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Angers SCO – Olympique Lyonnais

