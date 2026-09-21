Le match d’UWCL contre Louvain se jouera finalement au Campus PSG

Les Féminines du PSG devait jouer leurs trois matches de phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League au Parc des Princes. Mais celui contre Louvain se déroulera finalement au Campus de Poissy.

Qualifiées pour la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League après avoir éliminé l’Eintracht Francfort, les Féminines du PSG connaissent leurs adversaires lors de la phase de ligue. Elles affronteront le Bayern Munich, le Real Madrid, Louvain, Chelsea, la Juventus et Manchester City. Quelques jours après le tirage au sort, le PSG avait fait savoir que les rencontres à domicile contre le Bayern, la Juve et Louvain se dérouleraient au Parc des Princes. Mais finalement, l’une d’entre-elles se déroulera finalement au Campus de Poissy.

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Des contraintes opérationnelles ne permettent pas de jouer au Parc

Dans un communiqué, le PSG a expliqué ce changement. « Initialement prévue le jeudi 1er octobre à 21h au Parc des Princes, la rencontre se disputera au Campus PSG, à Poissy. En raison de contraintes opérationnelles ne permettant pas d’organiser cette rencontre au Parc des Princes, le Campus PSG accueillera le premier match européen des Parisiennes. Le site répond à l’ensemble des exigences de l’UEFA en matière d’accueil et d’organisation de la rencontre », indique le club de la capitale dans son communiqué. Les Féminines du PSG commenceront leur phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League demain soir (21 heures) avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid.