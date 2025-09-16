Le match entre Barcelone et le PSG finalement à Montjuïc ?

Le PSG affronte le FC Barcelone le 1er octobre prochain dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un choc qui devrait se jouer à Montjuïc.

C’est l’une des affiches, si ce n’est l’affiche qu’attendent les supporters de football avec impatience. Le 1er octobre prochain, le PSG se déplace à Barcelone pour y défier le Barça dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cette rencontre entre les deux meilleures équipes de la saison 2024-2025 n’avait pas encore de stade fixé. En effet, l’antre habituel des Blaugranas, le Camp Nou, qui est en travaux depuis deux ans, n’a pas encore obtenu l’aval pour accueillir des matches avec un très grand nombre de supporters. Le Barça espérait obtenir l’autorisation de jouer au Camp Nou avant la réception du PSG. Mais ce ne sera pas le cas.

Le Barça voulait un quota de 45 000 places au Camp Nou mais…

En effet, selon les informations du Mundo Deportivo, le choc entre le FC Barcelone et le PSG devrait se jouer à Montjuïc. Le quotidien sportif catalan explique que le Barça espérait pouvoir accueillir le champion d’Europe en titre avec un quota de places à 45 000, alors que son stade peut contenir plus de 100 000 personnes. Mais ce quota ne sera pas accepté par l’UEFA, avance Mundo Deportivo. Avec cette décision, les Catalans préfèrent jouer à Montjuïc, stade de la dernière confrontation entre les deux équipes. Mundo Deportivo conclut en expliquant que le FC Barcelone espère valider ce quota de 45.000 supporters au Camp Nou dès la troisième journée de Champions League, contre l’Olympiakos le 21 octobre prochain.