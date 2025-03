Le match entre Dunkerque et le PSG se jouera au stade Pierre Mauroy

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, le PSG affrontera Dunkerque à ce stade de la compétition. Cette rencontre se jouera au stade Pierre Mauroy.

Large vainqueur du Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (0-7), le PSG a hérité de Dunkerque en demi-finale. Cette rencontre se déroulera le 1er avril prochain (21h10, France TV, beIN Sports 1). Si les Nordistes auraient aimé accueillir le club de la capitale dans son stade, Stade Tribut, ce ne sera pas possible.

Impossible de jouer ce match au Stade Tribut

Dans un communiqué, Dunkerque explique que : « Depuis le tirage au sort des demi-finales, nous avons toujours privilégié l’option d’accueillir ce match au Stade Tribut, notre maison. Cependant, les conditions imposées par la Fédération française de football, notamment près de 2000 invitations à leur accorder en plus du contingent obligatoire de supporters de l’équipe adverse de plus de 250 personnes, ainsi que les mesures de sécurité drastiques à imposer en raison de la présence massive des supporters du PSG, rendent cette option impraticable. Cette situation exceptionnelle, liée à l’organisation de la Coupe de France, nous contraint à envisager d’autres options. » Et dans ce communiqué, l’actuel troisième de Ligue 2 a indiqué que cette rencontre se tiendrait au Stade Pierre Mauroy, stade habituel de Lille.