Le match entre le PSG et l’Atalanta classé à un risque de 3/5 par les autorités

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Cette rencontre a été classée 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Après la rencontre contre Lens dimanche après-midi, le PSG va retrouver le Parc des Princes mercredi soir avec la réplétion de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens vont commencer la défense de leur titre devant leur public. Cette rencontre contre les Italiens a été classée à un niveau de 3 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, rapporte L’Equipe.

Une réunion doit avoir lieu en début de semaine à ce sujet

Le quotidien sportif indique que les autorités estiment que ce PSG / Atalanta comporte des risques de trouble à l’ordre public. L’Equipe conclut en expliquant que la réunion de sécurité prévue en début de semaine permettra d’ajuster le dispositif de sécurité autour du Parc des Princes pour cette première rencontre de Ligue des champions de la saison pour le PSG.