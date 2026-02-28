Le match entre le PSG et le FC Nantes officiellement reporté

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG avait demandé à ce que son match contre Nantes, entre les deux huitièmes, soit reporté. Il a obtenu gain de cause.

Hier midi, le PSG a hérité de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un peu plus tard dans la journée, l’UEFA a dévoilé le calendrier de ces huitièmes de finale. La manche aller se jouera au Parc des Princes le 11 mars avant que le club de la capitale ne se déplace à Stamford Bridge le 17. Afin de préparer au mieux cette double confrontation, le PSG, avec l’accord du FC Nantes, avait demandé à reporter la rencontre de la 26e journée de Ligue 1 qui opposera les Parisiens aux Canaris au Parc des Princes.

Reporté à la semaine du 20 avril

Ce matin, la LFP avait expliqué qu’elle examinait cette demande et que sa réponse allait intervenir rapidement. Ce samedi après-midi, dans un communiqué, l’instance du football français a dévoilé son choix. Et elle a accepté la demande du PSG. La rencontre, qui se jouait donc entre les deux matches contre Chelsea, a été reportée à la semaine du 20 avril. Dans son communiqué, la LFP indique que la date et l’heure exactes de ce match seront définies ultérieurement. Pour rappel, la saison dernière, la rencontre à la Beaujoire entre le FC Nantes et le PSG, qui devait se jouer entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa, avait déjà été reportée.