Psg Nantes

Le match entre le PSG et le FC Nantes officiellement reporté

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 février 2026

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG avait demandé à ce que son match contre Nantes, entre les deux huitièmes, soit reporté. Il a obtenu gain de cause.

Hier midi, le PSG a hérité de Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un peu plus tard dans la journée, l’UEFA a dévoilé le calendrier de ces huitièmes de finale. La manche aller se jouera au Parc des Princes le 11 mars avant que le club de la capitale ne se déplace à Stamford Bridge le 17. Afin de préparer au mieux cette double confrontation, le PSG, avec l’accord du FC Nantes, avait demandé à reporter la rencontre de la 26e journée de Ligue 1 qui opposera les Parisiens aux Canaris au Parc des Princes.

LDC – Liam Rosenior impatient d’affronter le PSG
canalsupporters.com

Reporté à la semaine du 20 avril

Ce matin, la LFP avait expliqué qu’elle examinait cette demande et que sa réponse allait intervenir rapidement. Ce samedi après-midi, dans un communiqué, l’instance du football français a dévoilé son choix. Et elle a accepté la demande du PSG. La rencontre, qui se jouait donc entre les deux matches contre Chelsea, a été reportée à la semaine du 20 avril. Dans son communiqué, la LFP indique que la date et l’heure exactes de ce match seront définies ultérieurement. Pour rappel, la saison dernière, la rencontre à la Beaujoire entre le FC Nantes et le PSG, qui devait se jouer entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre Aston Villa, avait déjà été reportée.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 février 2026

Articles similaires

Le Havre Psg

Extérieur, Barcola… Les chiffres clés avant Le Havre / PSG 

28 février 2026
Luis Enrique

Le Havre / PSG – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

28 février 2026
Chelsea psg

Vers un report de PSG / Nantes pour mieux préparer la Ligue des champions ?

28 février 2026
PSG OM

Ligue 1 – Le PSG peut accroître son avance en tête du championnat

28 février 2026
Bouton retour en haut de la page