Le match entre le PSG et Nantes (J26) programmé

Après son mois de février infernal, le PSG débutera son mois de mars avec la réception de Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée.

Le PSG va enchaîner les chocs pendant 15 jours. Après Monaco cet après-midi, le club de la capitale recevra le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir, puis Lille le 19 février avant de retrouver Marseille le 26 février. Avant le match retour contre le Bayern Munich, le 8 mars, les Parisiens affronteront – au Parc des Princes – Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée le samedi 4 mars à 21 heures. Cette dernière sera diffusée sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot. Lors de cette journée, il y aura deux chocs. Le derby du Nord entre Lens et Lille et Rennes / Marseille.

Le programme de la 26e journée de Ligue 1

Vendredi 3 mars 2023 à 21h00 sur Prime Video OGC Nice – AJ Auxerre



Samedi 4 mars 2023 à 17h00 sur Prime Video RC Lens – LOSC Lille



Samedi 4 mars 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot Paris Saint-Germain – FC Nantes



Dimanche 5 mars 2023 à 13h00 sur Prime Video ESTAC Troyes – AS Monaco



Dimanche 5 mars 2023 à 15h00 sur Prime Video Montpellier Hérault SC – Angers SCO Stade de Reims – AC Ajaccio RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29 Toulouse FC – Clermont Foot 63



Dimanche 5 mars 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot Olympique Lyonnais – FC Lorient