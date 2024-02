Ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1, le PSG a égalisé dans les dernières secondes contre le Stade Rennais grâce à un but de Gonçalo Ramos (1-1). Luis Enrique a analysé cette rencontre.

Ce dimanche, au Parc des Princes, le PSG recevait le Stade Rennais pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Dans une rencontre où il a eu la possession du ballon et s’est procuré plusieurs situations, le club de la capitale a été surpris par un but d’Amine Gouiri, sur la première occasion du Stade Rennais. Après ce but, les Rennais se sont montrés dangereux qu’à une seule reprise, lorsque Bourigeaud a raté une très grosse occasion seul face au but à dix minutes de la fin. Alors que l’on se dirigeait vers une défaite pour le PSG, la deuxième en Ligue 1 cette saison, l’arbitre a accordé un penalty au club de la capitale dans les dernières secondes du match. Dans un premier temps, il avait accordé un corner, avant d’aller voir la VAR et de finalement accordée un penalty après une faute de Steve Mandanda sur Gonçalo Ramos, qui a transformé la sentence. En conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe, Luis Enrique est revenu sur ce partage des points, ses changements et la perspective de la rencontre en Ligue des champions contre la Real Sociedad.

Le match contre Rennes

« Ç’a été un match compliqué dès le début. On a été plus imprécis que normalement, moins inspiré. J’ai bien aimé la pression de l’équipe. L’adversaire n’a presque pas dépassé le milieu, ils ont marqué un but magnifique, sur une action de très haut niveau. On a manqué peut-être de mobilité sans ballon. C’est très important (la mobilité) quand vous n’êtes pas inspiré. On a eu du mal à générer des chances de but. Mais le nul est un résultat juste. »

Les entrées de Ramos et Kolo Muani

« C’est très facile, il y a des compétitions et mon intention est de ne pas donner des minutes »gratuites », je veux de la compétitivité maximale. Que chaque joueur mérite son temps de jeu. Pourquoi Gonçalo et Kolo Muani ? Ils ont de la présence, je voulais changer »l’air » du match. Je ne voulais pas changer Dembélé mais j’ai cru percevoir qu’il avait mal, je ne voulais pas prendre de risque. Nuno Mendes, c’est une très bonne nouvelle. Il n’a pas encore le rythme de compétition bien sûr. J’ai la chance d’entraîner une vingtaine de joueurs de très haut niveau, je veux qu’ils comprennent que chaque minute doit se mériter. »

A voir aussi : L’analyse lucide de Vitinha après le nul du PSG

Si on a bien compris, cela signifie que vos trois attaquants titulaires n’ont pas »mérité » ces minutes ?

« Non, non, vous avez très mal compris. C’est un message pour tous. Je suis enchanté par l’attitude de mes joueurs. Mais si quelqu’un pense que je vais les lâcher, non. Je veux que mes joueurs se disent : »quand je suis titulaire, je dois en profiter ». Je vais continuer à être exigeant. Mais aujourd’hui, je suis enchanté de l’attitude. On a eu une attitude très bonne. »

Êtes-vous inquiet de l’enchaînement des matches avec Monaco et la Real Sociedad ?

« Inquiet ? Non pas du tout. J’adore ça. J’aimerais que tous les matches soient comme ça, comme ceux de Brest, de Monaco, de la Real Sociedad. Plus les matches sont difficiles mieux c’est. Quelqu’un pense que le match retour va être facile face à Real Sociedad ? »