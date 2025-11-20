Le médecin de l’équipe de France fracasse le PSG et le Qatar

Les relations entre le PSG et l’équipe de France sont tendues depuis les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Le médecin des Bleus a sorti la sulfateuse contre le PSG et le Qatar.

Lors du rassemblement de l’équipe de France en septembre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont revenus blessés. Avant ce dernier, le PSG avait envoyé un courrier à la FFF pour ne pas convoquer certains de ses joueurs en raison de risque de blessures après peu de repos entre les deux saisons. S’en est suivi une passe d’armes entre les deux parties par médias interposés. Invité à comparaitre devant la 17e chambre d’instruction du tribunal de Paris, dans le cadre du procès Deschamps-Riolo ce jeudi, Franck Le Gall, le médecin de l’équipe de France, était entendu puisque le journaliste avait assuré que Deschamps avait menti et que Benzema aurait pu jouer le Mondial 2022, après avoir eu une discussion avec le docteur Chalabi, qui lui aurait évoqué une blessure moins grave que celle annoncée par Le Gall. Ce dernier est sorti de ses gonds à ce sujet.

« On se fait démonter par le PSG sur des histoires médicales qui n’ont pas lieu d’être »

« J’ai le droit de ne pas avoir confiance en Aspetar et en Chalabi (Hakim Chalabi, dirigeant de la clinique Aspetar mais également à la tête de l’équipe médicale du PSG, NDLR), on a l’impression qu’ils ont inventé la médecine. Il y a 50 ans, le Qatar, c’était un caillou. Chalabi, ce n’est plus une référence. Ce n’est pas le bon Dieu, comme Aspetar. On se fait démonter par le PSG sur des histoires médicales qui n’ont pas lieu d’être », s’offusque Franck Le Gall dans des propos relayés par Foot Mercato. Le médecin a ensuite réglé ses comptes avec le PSG sur les cas Désiré Doué et Ousmane Dembélé. « Je n’ai pas d’images, je n’ai pas d’IRM, ils restent avec nous alors que le PSG les déclare blessés. Il était touché à gauche, il se blesse à droite, c’est pas de pot. Le PSG a fait jouer Désiré Doué trois matchs de suite alors qu’il revenait de blessure, il s’est déchiré et on n’a plus entendu parler de la cellule médicale du PSG. Pareil pour Ousmane Dembélé. Il y a deux poids deux mesures. »