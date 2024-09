Le meilleur onze de l’histoire du PSG de Warren Zaïre-Emery

Le choc des générations au PSG imagé par Warren Zaïre-Emery qui dresse son meilleur onze de tous les temps du club de la capitale.

Nombreux sont les joueurs qui se prêtent au jeu du meilleur onze de tous les temps, en général ou de leur club respectif. A l’occasion de la sortie du documentaire Intérieur Sport de Canal + qui lui ait consacré, Warren Zaire-Emery a dressé son meilleur onze all-time du PSG, tourné au cours de la saison précédente. Au poste de gardien de but le choix était à faire entre Bernard Lama et Gianluigi Donnarumma. Le Français l’emporte. Le poste de latéral droit était lui soumis à un choix entre Laurent Fournier et Achraf Hakimi. Le numéro 2 du PSG et international marocain a les faveurs de Warren Zaire-Emery. Le reste de la défense est composé de Thiago Silva, Jean-Marc Pilorget et Maxwell. Au milieu de terrain, les deux italiens Marco Verratti et Thiago Motta évoluent derrière Ronaldinho. En attaque, le choix a été impossible pour WZE qui place Di Maria et Raï à droite. L’axe du secteur offensif est occupé par Zlatan Ibrahimovic et le couloir gauche par Kylian Mbappé.

Le XI : Lama – Hakimi, Silva, Pilorget, Maxwell – Verratti, Motta, Ronaldinho – Di Maria/Raï, Ibrahimovic, Mbappé.