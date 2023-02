Le mercato au cœur de la discussion entre Neymar et Campos ?

À l’issue de la rencontre entre Monaco et le PSG, une vive discussion a eu lieu entre Neymar et Luis Campos. Le sujet de cette dernière n’avait pas encore filtré. Il s’agirait du recrutement de l’été dernier.

Le PSG est en difficulté depuis le début de l’année 2023. Les Parisiens ont déjà perdu cinq fois dont trois revers de suite. À l’issue de la rencontre entre Monaco et le PSG (3-1), une discussion franche a eu lieu entre Neymar et Luis Campos. Un échange confirmé par le Brésilien en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1). La teneur de cet échange n’avait pas encore été dévoilé. Dans son édition du jour, l’Equipe explique que les recrues de l’été 2022 (Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike) ne sont pas au goût de certains cadres du vestiaire qui estiment que l’effectif s’est affaibli par rapport aux saisons précédentes. Toujours selon le quotidien sportif, c’était le sujet de la discussion entre Neymar et le conseiller sportif du PSG.

des mots peu amènes de Neymar

Une information confirmée par Marc Mecheouna, journaliste pour Goal. Sur son compte twitter, ce dernier explique que la discussion entre le numéro 10 du PSG et Luis Campos a bien tourné autour du mercato estival 2022 des Rouge & Bleu. « Le Brésilien a même eu des mots peu amènes pour qualifier le mercato du conseiller sportif« , conclut le journaliste.