Le mercato des arrivées terminé du côté du PSG ?

Le PSG devrait rapidement officialiser les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Les deux joueurs pourraient être les dernières recrues parisiennes. Il y aura aussi le dossier Gianluigi Donnarumma à gérer.

Le mercato du PSG a été assez calme depuis son ouverture au mois de juin. Mais ce dernier va s’accélérer dans les prochaines heures, jours. En effet, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi devraient être officialisés comme nouveaux joueurs du PSG rapidement. « Dans le sens des arrivées, l’essentiel est déjà fait. Après avoir rapidement érigé en priorité les recrutements d’un gardien et d’un défenseur axe droit qui entrera en concurrence avec Marquinhos, Luis Campos a rempli sa mission. Le conseiller sportif n’en a pas fini pour autant avec le mercato. En cas de départ, un dernier mouvement n’est pas à écarter, même si les dirigeants misent essentiellement sur la stabilité avec un groupe qui a extrêmement bien tourné la saison dernière », avance Le Parisien.

Gianluigi Donnarumma, dossier chaud dans le sens des départs

En ce qui concerne les départs, le dossier le plus chaud est celui de Gianluigi Donnarumma. « Tout récemment, l’entourage du numéro 1 du PSG diffusait le message qu’il pourrait toutefois rester. Une cohabitation que Paris veut à tout prix éviter. Chevalier partira bien numéro un et le clan du Transalpin a compris depuis un moment que les éléments lui étaient défavorables. Le probable départ de « Gigio » devrait largement animer les prochains jours. » Autre dossier à suivre, celui de Lee Kang-in. Au vu de son temps de jeu réduit et des intérêts (Naples, Manchester United) parus cette semaine dans la presse espagnole, avance Le Parisien. En défense, l’entourage de Lucas Beraldo a bien mandaté un grand agent étranger pour explorer certains marchés, mais la porte reste fermée. Enfin, Gonçalo Ramos, que la direction voudrait conserver, est susceptible d’être sollicité dans les semaines à venir, conclut le quotidien francilien.















