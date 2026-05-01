Le mercato du PSG en stand-by durant la fin de saison ?

Le PSG a encore deux titres à aller chercher durant cette fin de saison. Tout le club est concentré là-dessus. Les dirigeants parisiens ont décidé de mettre en stand-by leur mercato estival.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens et demi-finaliste de Ligue des champions avec un très léger avantage sur la qualification en finale après sa victoire contre le Bayern Munich à l’aller (5-4), le PSG a une fin de saison alléchante. En parallèle, les dirigeants parisiens continuaient de travailler sur le futur mercato estival. Mais selon les informations de Onze Mondial, ces derniers ont décidé de mettre en stand-by leur mercato. Une stratégie assumée par Luis Campos pour préserver la concentration du groupe, assure Marc Mechenoua.

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La piste Maghnes Akliouche toujours d’actualité

Cette année, comme l’an passé à pareille époque, le champion d’Europe a décidé de geler les discussions concernant les prolongations ou le mercato dans le sens des arrivées. Pourquoi choisir de retarder l’un des aspects fondamentaux de la prochaine saison ? Avant de prendre cette décision temporaire, la direction sportive du PSG, Luis Campos en tête, a plutôt bien travaillé en amont sur plusieurs prolongations : Willian Pacho, Joao Neves ont prolongé et les discussions se poursuivent pour Lucas Beraldo ou Senny Mayulu, quand celle de Luis Enrique semble quasiment réglée. Le club, lui, n’officialisera ces bonnes nouvelles qu’à l’issue de la saison, indique Onze Mondial. « Si Paris a choisi de mettre en stand-by tous les dossiers, c’est essentiellement pour que l’ensemble du groupe reste sous pression et ne soit pas perturbé par d’éventuelles informations venues de l’extérieur, alors que l’idée est d’étoffer la qualité de l’effectif et peut-être le nombre. Ou que les situations personnelles des uns ou des autres ne viennent pas enrayer les performances individuelles et collectives. » Dans ce contexte, le champion d’Europe, qui va chercher à étoffer son banc, pourrait recruter un élément offensif. Peut-être deux en fonction des départs. La piste menant à Maghnes Akliouche est réelle mais rien n’avancera tant que Paris est toujours engagé en Ligue des champions et qu’un nouveau titre de champion n’est pas acté, conclut le média footbalistique.