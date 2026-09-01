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Le mercato estival du PSG est terminé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 septembre 2026

Actif sur le marché des transferts lors de ce mercato estival 2026, le PSG en a terminé avec ses emplettes. Malgré une dernière tentative pour renforcer son secteur offensif, le club parisien ne recrutera pas dans les dernières heures de mercato.

Double champion d’Europe en titre, le PSG a été l’un des grands acteurs de ce mercato estival 2026. Pour renouveler son effectif, le club parisien a recruté Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres. Des arrivées qui compensent les départs de Renato Marin en prêt ainsi que les ventes de Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

Le PSG a déjà sécurisé l’avenir de plusieurs joueurs de son effectif

Le PSG a tenté un dernier coup offensif

Et alors que le mercato estival ferme ses portes en France ce mardi 1er septembre à 19h59, le club de la capitale n’enregistrera pas de nouvelle arrivée d’ici là. Malgré une dernière tentative ces dernières heures pour recruter un élément offensif, dont le nom n’a pas filtré, le mercato du PSG est terminé dans le sens des arrivées, rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Une information confirmée par le journaliste de Canal+, Olivier Tallaron. Au niveau des départs, seul le cas de Renato Sanches reste à surveiller. Ce mercato estival 2026 a été historique pour les Rouge & Bleu, avec environ 370 M€ de ventes.

Youtube : Canal Supporters Paris

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