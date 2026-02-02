Luis Enrique Luis Campos

Le mercato hivernal du PSG est terminé

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 février 2026

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi à 20 heures en France, le PSG ne compte pas faire de nouveaux mouvements dans le sens des départs et des arrivées.

Le PSG va disputer sa seconde partie de la saison 2025-2026 avec son effectif actuel. Luis Enrique a opté pour la continuité avec son groupe restreint de 24 joueurs. En effet, comme le rapporte le journaliste de Canal Plus, Olivier Tallaron, il n’y aura plus de mouvements au PSG jusqu’à la clôture de la fenêtre des transferts ce lundi soir.

Dans le sens des arrivées, le PSG a seulement enregistré le recrutement de Dro Fernandez, en provenance du FC Barcelone contre une somme avoisinant les 8M€. Dans le sens des départs, la direction parisienne a prêté Yoram Zague au KAS Eupen tandis que Noham Kamara est en partance pour l’OL sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 7,5M€. Le board des Rouge & Bleu devrait donc se montrer plus actif lors du mercato estival 2026.

