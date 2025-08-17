Le message d’adieu de Nordi Mukiele aux supporters du PSG

Ce dimanche, Nordi Mukiele a officiellement quitté le PSG pour rejoindre Sunderland. Après l’annonce de son départ, il a tenu à adresser un message aux supporters parisiens.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Nordi Mukiele n’a jamais réussi à s’imposer au sein du club de la capitale. En trois ans, le latéral droit n’aura joué que 45 matches toutes compétitions confondues (quatre passes décisives). La saison dernière, il avait été prêté au Bayer Leverkusen, avec qui il aura disputé 24 rencontres (deux buts, une passe décisive). Pas dans les plans de Luis Enrique, alors qu’il avait encore un contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, il s’entraînait avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu en attendant de se trouver un nouveau challenge. Et ce nouveau challenge se nomme Sunderland.

« Fier d’avoir défendu ces couleurs »

Après l’officialisation de son départ chez les Black Cats, Nordi Mukiele a tenu à adresser un message aux supporters du PSG sur sa story Instagram. « Une page se tourne… Après trois années au club, je tenais à vous remercier avant de partir. Tout ne s’est pas passé comme je l’espérais d’un point de vue personnel, mais je ne retiendrai que le meilleur. Fier d’avoir défendu ces couleurs, contribué à certains succès et d’avoir vu mes coéquipiers décrocher le titre qui manquait au PSG. Merci aux dirigeants, au staff, à mes coéquipiers et surtout aux fans qui m’ont toujours soutenu. »