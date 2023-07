Le message d’adieu de Skriniar à l’Inter Milan

C’est désormais une évidence, Milan Skriniar sera bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain. Le transfert n’a certes pas été officialisé mais son arrivée au sein du club de la capitale est prévue depuis plusieurs mois déjà. Pénalisé par des problèmes de dos lors de la deuxième partie de la saison, le défenseur slovaque a pu rejouer récemment. Avec sa sélection il a enchaîné deux rencontres. Un signe positif pour le club de la capitale qui espère l’accueillir en forme.

Milan sa maison

En attendant, le joueur de 28 ans en a profité pour faire ses adieux à son désormais ancien club, l’Inter Milan. Sur son compte Instagram, Milan Skriniar a écrit un long texte dédié au club, au staff, à ses coéquipiers mais aussi aux supporters. « Au cours de ces années, l’Italie, Milan et San Siro sont devenus ma maison et celle de ma famille, c’est dans notre stade que nous avons construit et célébré notre plus belle victoire avec le Scudetto », a-t-il écrit. Il a notamment ajouté que Milan était sa « maison grâce à l’affection et à l’enthousiasme que les supporters milanais m’ont toujours réservés (…) Au cours de ces six années, chaque jour, ont contribué à ma croissance humaine et professionnelle ».