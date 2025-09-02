Le message de Carlos Soler après son départ du PSG

Arrivé en 2022, Carlos Soler a définitivement quitté le PSG cet été en rejoignant la Real Sociedad. L’Espagnol en a profité pour adresser un message aux Rouge & Bleu.

Dans les derniers instants de ce mercato estival 2025, le PSG est parvenu à se séparer de nombreux joueurs. Dans ces dernières 24 heures, le club de la capitale a officialisé les départs de Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani, en attendant celui de Gianluigi Donnarumma.

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 18M€ en provenance de Valence, Carlos Soler n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Rouge & Bleu (63 rencontres, 8 buts et 8 passes décisives) avant son prêt d’un an à West Ham la saison passée. Pas dans les plans de Luis Enrique, le joueur de 28 ans a rejoint définitivement la Real Sociedad contre un chèque de 8M€ pour 50% de ses droits. Après l’officialisation de son départ, Carlos Soler a publié un message sur ses réseaux sociaux pour souhaiter le meilleur à son désormais ex-club. « Un chapitre qui se ferme après de très belles expérience vécues. Merci Paris, je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. » Au PSG, l’Espagnol aura remporté deux titres de champion de France (2023 et 2024), une Coupe de France (2024) et un Trophée des champions (2023).