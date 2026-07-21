Le message de Désiré Doué après l’élimination de l’équipe de France de la Coupe du monde

Quelques jours après le dernier match de l’équipe de France à la Coupe du monde, le joueur du PSG Désiré Doué s’est exprimé sur ses réseaux sociaux.

Appelé pour disputer la première Coupe du monde de sa jeune carrière, Désiré Doué a joué un rôle important avec l’équipe de France lors de cette compétition. Alternant les titularisations avec Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque des Bleus, le joueur de 21 ans a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

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« Je retiendrai le positif de cette saison qui a été exceptionnelle »

Malgré une fin de parcours difficile pour les Bleus avec des défaites contre l’Espagne (0-2) en demi-finale et face à l’Angleterre (4-6) lors de la petite finale, le numéro 14 des Rouge & Bleu a adressé un message sur son compte Instagram : « Nous espérions mieux qu’une demi-finale… cependant je retiendrai le positif de cette saison qui a été exceptionnelle, après avoir gagné ma deuxième Ligue des champions et participé à ma première Coupe du monde. Je suis fier et reconnaissant d’avoir porté ce maillot et d’avoir la chance de représenter mon pays. Je suis certain que nous reviendrons plus forts ! Merci à tous pour votre soutien. À bientôt ! »

Désormais, Désiré Doué va bénéficier de quelques semaines de vacances avant de retrouver le PSG afin de préparer la saison 2026-2027, qui débutera avec deux rendez-vous importants face à Aston Villa (Supercoupe d’Europe, le 12 août) et le RC Lens (Trophée des Champions, le 16 août).