Le message de Désiré Doué aux supporters du PSG

Quatrième recrue du PSG, Désiré Doué pourrait jouer son premier match avec le club de la capitale au Parc des Princes contre Montpellier vendredi (20h45, DAZN). Sur ses réseaux sociaux, il a tenu à adresser un message aux supporters parisiens.

Pendant de très nombreuses semaines, le dossier Désiré Doué a tenu en haleine les supporters du PSG. Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Rennes, l’international espoirs français (19 ans) a attisé les convoitises du PSG et du Bayern Munich. Son club lui avait offert un bon de sortie si un club mettait le prix qu’il souhaitait. Les dirigeants parisiens et munichois ont fait plusieurs offres à Rennes et attendaient la décision de Désiré Doué. À l’issue des Jeux Olympiques, durant lesquels il est reparti avec la médaille d’argent, le milieu polyvalent a pris sa décision, poursuivre sa carrière au PSG. Samedi, il est officiellement devenu un joueur des Rouge & Bleu pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2029.

« Hâte de vous voir au Parc »

Après la traditionnelle interview pour PSG TV, Désiré Doué a décidé d’adresser un message aux supporters parisiens via ses réseaux sociaux. « Fier et heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain ! Prêt à tout donner avec mes coéquipiers pour défendre nos couleurs afin de relever les nombreux défis qui nous attendent. Merci à ceux qui ont rendu cela possible ainsi qu’à mes proches. Hâte de vous voir au Parc. ICI C’EST PARIS. » Désiré Doué, qui a joué lors du tournoi de football olympique et qui a pris part à son premier entraînement avec le PSG hier, postule pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Montpellier. Une première sous le maillot du club de la capitale au Parc des Princes ? Réponse vendredi soir.