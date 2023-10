Opéré des ischios-jambiers ce vendredi, Nuno Mendes sera éloigné des terrains pour une durée estimée à quatre mois. Forcément un coup dur pour le défenseur qui a partagé un message sur ses réseaux sociaux.

Décidément, Nuno Mendes ne s’en sort plus avec ses ischios-jambiers récalcitrants. Pour remédier à ce souci, la décision a été actée de lui faire subir une intervention chirurgicale. Celle-ci a eu lieu en Finlande et elle s’est très bien déroulée. Désormais, l’international portugais va devoir prendre son mal en patience et travailler afin de revenir le plus tôt possible.

🚨🗣️"Place maintenant au travail pour revenir au plus vite et encore plus fort. Supporters, coéquipiers, amis. Merci à tous pour vos messages, ça me donne beaucoup de force"



[Nuno Mendes sur Instagram 📱💬🇵🇹] pic.twitter.com/6CVGLezUo8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 1, 2023

Un moment très difficile

L’épreuve n’est pas simple pour le principal intéressé, comme il l’a exposé au sein d’un message publié sur ses réseaux sociaux. Nuno Mendes garde toutefois l’objectif de revenir encore plus fort. Après de nouveaux tests, j’ai dû subir une intervention chirurgicale qui va m’éloigner des terrains pendant encore plusieurs mois. C’est un moment très difficile car cela fait quelque temps que je n’ai pas pu faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Place maintenant au travail pour revenir au plus vite et encore plus fort. Supporters, coéquipiers, amis… merci à tous pour vos messages. Cela me donne beaucoup de force. À très vite.