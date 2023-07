Le message de remerciement de Sergio Rico au PSG

Victime d’un grave accident de cheval fin mai, Sergio Rico avait été plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Il en est sorti il y a quelques jours. Via ses réseaux sociaux, il a tenu à remercier le PSG après son geste envers lui à l’entraînement hier.

La vie de Sergio Rico a basculé le 29 mai dernier. À l’issue du match nul contre Strasbourg, qui permettait au PSG d’être officiellement sacré champion de France, ses dirigeants l’avaient autorisé à rejoindre son Andalousie natale afin de participer à un pèlerinage pour la Pentecôte. Mais lors de ce dernier, il a eu un accident impliquant un cheval. Il aurait pris un coup de sabot en plein visage. Selon les analyses, il aurait pu y laisser la vie. Placé dans le coma pendant plusieurs semaines, le gardien espagnol s’est réveillé ses derniers jours et a pu échanger avec ses proches. Il a même adressé un message aux supporters via ses réseaux sociaux pour remercier de tous les messages de soutien qu’il a reçus.

« Merci beaucoup à tous. J’espère être à vos côtés rapidement »

Hier, le PSG s’est entraîné pour la première de la préparation à la saison 2023-2022 quasiment au complet. Avant la séance, les joueurs et le staff ont posé pour une photo de soutien et d’encouragement pour le numéro 16 du PSG. Un message qui a touché le gardien. Sur son compte Instagram, Sergio Rico a posté la photo dévoilée sur les réseaux sociaux par le PSG avec le message suivant : « Merci beaucoup à tous. J’espère être à vos côtés rapidement. » Un message auquel ont répondu plusieurs joueurs des Rouge & Bleu comme Neymar avec les mots suivants : « Tu nous manques, mon ami. Sois fort et reviens vite, je veux marquer des buts pour toi. » Nordi Mukiele ou Hugo Ekitike ont eux répondu à la publication de l’Espagnol avec des émojis cœurs.